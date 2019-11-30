«Куньлунь» в овертайме переиграл «Авангард» Хоккеисты «Куньлуня» в овертайме одержали победу над «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

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В основное время матча в составе пекинского клуба заброшенными шайбами отметились Жильбер Брюле (21-я минута) и Спенсер Фу (39), у омской команды отличились Семен Кошелев (27) и Алексей Потапов (34).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Тревор Мерфи (61).

После этой игры «Авангард» набрал 46 очков в 34 встречах и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 34 очками в 33 играх занимает на Востоке восьмое место.

В следующем матче «Куньлунь» на своем льду сыграет против «Витязя», а «Авангард» в гостях сыграет против «Амура».