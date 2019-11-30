Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России

Новыми ассистентами главного тренера сборной России станут Игорь Ларионов и Николай Хабибулин, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Они заменят в тренерском штабе Юрия Бабенко и Владимира Куликова.
Ларионов и Хабибулин присоединятся к команде на сборе в УТЦ «Новогорск» 9 декабря для финального этапа подготовки к чемпионату мира в Чехии.
Напомним, 58-летний Ларионов дважды побеждал на Олимпийских играх, четыре раза на чемпионатах мира и трижды выигрывал Кубок Стэнли. 46-летний Хабибулин по разу выиграл Олимпиаду и Кубок Стэнли.
Молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Ари психанул, но дело сделал. «Краснодар» победил дома «Базель» На своем поле «быки» одержали победу с минимальным счетом над «Базелем» и продолжили борьбу с «Хетафе» за выход в плей-офф. 28.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд Обзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Гусев рвет и мечет, «Нью-Джерси» победил «Монреаль» Обзор игрового дня НХЛ. 29.11.2019 07:06 Хоккей Трофименко Кирилл Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай