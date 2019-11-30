Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России Они заменят Бабенко и Куликова.

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Новыми ассистентами главного тренера сборной России станут Игорь Ларионов и Николай Хабибулин, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Они заменят в тренерском штабе Юрия Бабенко и Владимира Куликова.

Ларионов и Хабибулин присоединятся к команде на сборе в УТЦ «Новогорск» 9 декабря для финального этапа подготовки к чемпионату мира в Чехии.

Напомним, 58-летний Ларионов дважды побеждал на Олимпийских играх, четыре раза на чемпионатах мира и трижды выигрывал Кубок Стэнли. 46-летний Хабибулин по разу выиграл Олимпиаду и Кубок Стэнли.

Молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).