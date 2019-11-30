Игорь Ларионов: Буду отвечать за игру в атаке, контроль шайбы и большинство Ларионов вошел в тренерский штаб молодежной сборной России.

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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал назначение в тренерский штаб молодежной сборной России.

«В зону моей ответственности входит игра в атаке, контроль шайбы, выход из обороны в атаку при игре «пять на пять», а также игра в большинстве, – приводит слова Ларионова официальный сайт ФХР. – Времени на подготовку у нас не так много, но я надеюсь, что ребята все усвоят очень быстро. Очень хочется помочь Валерию Брагину именно в этих компонентах».

Напомним, Ларионов станет ассистентом главного тренера команды Валерия Брагина. Также в тренерский штаб команды вошел бывший голкипер Николай Хабибулин.

Молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).