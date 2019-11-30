Роман Ротенберг: Рассчитываем на высокую квалификацию и опыт Ларионова и Хабибулина Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России.

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал назначение Игоря Ларионова и Николая Хабибулина в тренерский штаб молодежной сборной России.

«Привлекая к работе Игоря Ларионова и Николая Хабибулина, мы рассчитываем на их высокую квалификацию, опыт, авторитет и человеческие качества, – приводит слова Ротенберга официальный сайт ФХР. – Мы используем в работе современные подходы: постоянный диалог в тренерском штабе и тренеров с игроками очень важны».

Напомним, Ларионов станет ассистентом Брагина вместе с Александром Бойковым, а Хабибулин – тренером вратарей.

Молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).