Рене Фазель: Почему бы не провести чемпионат мира в Екатеринбурге ИИХФ готова проводить чемпионаты мира не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о возможности проведения в Екатеринбурге чемпионата мира.

«Почему нет. Когда мы говорим о проведении каких-то мероприятий в России, почему-то все думают именно о Москве и Санкт-Петербурге, – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля. – Почему бы не пойти дальше на восток? Россия – это огромная страна».

Напомним, в 2023 году Россия должна принять два чемпионата мира: взрослый – в Санкт-Петербурге и молодежный – в Новосибирске и Омске. А в 2021 году в Уфе пройдет женский чемпионат мира.

На данный момент проведение чемпионатов мира распределено до 2025 года.