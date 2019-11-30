Олег Знарок – о 0:5 с «Амуром»: Не скажу, что мы так плохо играли «Спартак» потерпел поражение от «Амура».

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок высказался о причинах поражения от «Амура» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Не скажу, что мы так плохо играли, – сказал Знарок на пресс-конференции. – В первом периоде у нас были моменты: «один в ноль» выходили и вообще моменты создавали. Но, к сожалению, не забили, и игра перевернулась.

Есть ведущие звенья, которые проиграли 0:4. Большинство – полматча провели в большинстве – и ноль поклевов.

Тяжелый выезд, мы понимаем: и долго летели, раскатки не было. Но все в одинаковом положении, поэтому уповать на это нельзя. Сами проиграли».

«Спартак» прервал серию из четырех побед подряд и с 40 очками остался на пятом месте Западной конференции.