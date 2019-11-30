Александр Гулявцев – о победе над «Спартаком»: Приятно обыграть Знарка «Амур» забил пять голов «Спартаку».

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Спартаком» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Приятно сидеть за одним столом с Олегом Валерьевичем (Знарком), можно сказать моим кумиром, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – Вдвойне приятнее, что обыграли. Но счет не отображает всей игры. Забей «Спартак» при счете 1:0, все могло перевернуться в другую стороны.

Благодарен ребятам и болельщикам: опять полный стадион, хотя команда идет на предпоследнем месте. Но мы бьемся, воюем. Никто руки не опускает. Мы бьемся за плей-офф».

«Амур» набрал 30 очков и остался на 11-м месте в Восточной конференции.