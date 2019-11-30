Александр Гулявцев – о победе над «Спартаком»: Приятно обыграть Знарка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 ноября 2019 14:24ХоккейЛипкин Антон

Александр Гулявцев – о победе над «Спартаком»: Приятно обыграть Знарка

«Амур» забил пять голов «Спартаку».

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Спартаком» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Приятно сидеть за одним столом с Олегом Валерьевичем (Знарком), можно сказать моим кумиром, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – Вдвойне приятнее, что обыграли. Но счет не отображает всей игры. Забей «Спартак» при счете 1:0, все могло перевернуться в другую стороны.

Благодарен ребятам и болельщикам: опять полный стадион, хотя команда идет на предпоследнем месте. Но мы бьемся, воюем. Никто руки не опускает. Мы бьемся за плей-офф».

«Амур» набрал 30 очков и остался на 11-м месте в Восточной конференции.

Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Двести долларов за билет простые болельщики не заплатят. Почему я против матча «Вашингтона» в Москве Вице-президент НХЛ Билл Дэйли обнадежил: в ближайших сезонах «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть в Москве матч регулярного чемпионата НХЛ. Эта идея плоха, и вот почему. 27.11.2019 08:30 Хоккей Иванов Сергей
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону Дмитрий Губерниев: Логинов продолжит быть лидером сборной НТВ: Родченков продолжал заходить в систему LIMS после бегства из России
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Новости
15:07 Футбол «Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
14:57 Формула-1 Ферстаппен стал лучшим в 3-й тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят – 12-й
14:55 Футбол Дортмундская «Боруссия» не будет продавать Санчо зимой
14:40 Футбол Гаджи Гаджиев: Мы помним, что традиционно болельщики «Спартака» были одними из самых интеллигентных
14:31 Футбол «Милан» уверен в повторном подписании Ибрагимовича в январе
14:24 Хоккей Александр Гулявцев – о победе над «Спартаком»: Приятно обыграть Знарка
14:23 Хоккей Олег Знарок – о 0:5 с «Амуром»: Не скажу, что мы так плохо играли
14:11 Футбол Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
14:01 Лыжный спорт Непряева стала третьей в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Рука
13:52 Гандбол Россия стартовала на чемпионате мира с разгрома Китая
13:41 Футбол Василий Конов: Слуцкий – первый номер в шорт-листе «Динамо»
13:38 Футбол Радимов – оскорблениях фанатов: Вполне возможно, что Дзюбе это пойдет только на руку
13:35 Хоккей Рене Фазель: Почему бы не провести чемпионат мира в Екатеринбурге
13:31 Футбол Александр Кержаков: Если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко
13:25 Хоккей Роман Ротенберг: Рассчитываем на высокую квалификацию и опыт Ларионова и Хабибулина
13:21 Хоккей Николай Хабибулин: Задача перед «молодежкой» предельно четкая – победа на любом турнире
13:17 Хоккей Игорь Ларионов: Буду отвечать за игру в атаке, контроль шайбы и большинство
13:12 Хоккей Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России
13:04 Футбол Александр Кержаков: Основной задачей для сборной России на Евро-2020 должен стать выход из группы
12:52 Футбол Александр Головин: Дзюба в «Зените» не обороняется, как в сборной у Черчесова
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array