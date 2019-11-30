«Металлург» обыграл «Салават Юлаев», прервав свою серию из пяти поражений Хоккеисты «Металлурга» переиграли «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

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Единственную шайбу в этой встрече забросил нападающий магнитогорской команды Николай Кулемин (54-я минута).

Отметим, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 27 бросков и записал на свой счет пятый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Металлург» набрал 36 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» с 40 очками занимает на Востоке третье место.

В следующем матче «Металлург», прервавший свою серию из пяти поражений кряду, на выезде сыграет против «Локомотива», а «Салават Юлаев», потерпевший третье поражение подряд, на своем льду встретится с «Йокеритом».