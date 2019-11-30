СКА в гостях переиграл рижское «Динамо», одержав восьмую победу кряду

В составе петербургского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов (34-я минута), Евгений Кетов (43), Антон Бурдасов (46), Наиль Якупов (51) и Антон Белов (59). У рижской команды отличились Картер Эштон (13), Увис Балинскис (26) и Лаурис Дарзиньш (38).
После этой игры СКА набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея в активе 27 очков, занимают на Западе десятое место.
В следующем матче СКА на выезде встретится с ЦСКА, а «Динамо» на своем льду сыграет против «Северстали».
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