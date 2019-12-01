«Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», у Георгиева первый «сухой» матч в НХЛ

Матч «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» завершился со счетом 0:4 (0:1, 0:0, 0:3).
Главной звездой встречи признали российского вратаря команды из Нью-Йорка Александра Георгиева. 23-летний россиянин впервые отыграл «на ноль» в НХЛ, отразив все 33 броска «дьяволов».
Шайбы у «рейнджеров» забрасывали Каапо Какко (13-я минута в большинстве), Мика Зибанежад (43-я в меньшинстве), Джеспер Фаст (46-я в меньшинстве) и Брэди Шей (58-я в пустые ворота).
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев и нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин очков не набрали.
В данный момент «Рейнджерс» идут на девятом месте в Восточной конференции (29 очков в 25 матчах). «Нью-Джерси» там же на Востоке занимает предпоследнюю 15-ю строчку (22 очка в 25 играх).
3 декабря «Нью-Джерси» сыграет в гостях у «Баффало». В тот же день «Рейнджерс» примет «Вегас».
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