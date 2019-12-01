«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин оформил хет-трик - Советский спорт
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01 декабря 2019 06:17ХоккейНечаев Юрий

«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин оформил хет-трик

Столичный клуб одержал третью победу подряд.

«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

Главным героем встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Овечкин набрал 1242 очка в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на пятое место по этому показателю в лиге среди европейцев за всю историю.

Другой российский нападающий Евгений Кузнецов отметился в игре ассистентским хет-триком.

Голкипер Илья Самсонов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» продолжает идти вторым на Востоке, «Детройт» замыкает турнирную таблицу конференции.

В следующем матче столичный клуб сыграет на выезде с «Сан-Хосе» 4 декабря, «Детройт» днем ранее примет «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Фаббри, 12. Гленденинг, 55. — Оши, 23. Овечкин, 30, 59, 60. Уилсон, 55.

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