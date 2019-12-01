«Тампа» на своем льду проиграла «Каролине»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на своем льду уступила «Каролине» со счетом 2:3 (0:3, 0:0, 2:0).
В составе победителей голевой передачей отметился Андрей Свечников.
Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев сделали по одной результативной передаче.
Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.
«Каролина» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками, «Тампа» - десятая (27).
Свои следующие матчи команды проведут 4 декабря. «Каролина» отправится в гости к «Бостону», «Тампа», также в гостях, сыграет с «Нэшвилом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Пойнт,44. Джонсон,49 — Ахо, 5. Мартинук, 8. Славин, 20.