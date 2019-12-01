Варламов отстоял на ноль и принес «Айлендерс» победу над «Коламбусом» - Советский спорт
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01 декабря 2019 06:49ХоккейНечаев Юрий

Варламов отстоял на ноль и принес «Айлендерс» победу над «Коламбусом»

«Островитяне» победили впервые после трех поражений подряд.

«Айлендерс» на своем льду принимали «Коламбус» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов появился на льду в середине первого периода и отразил все 30 бросков по своим воротам.

Для вратаря это второй сухой матч в сезоне.

«Айлендерс» с 36 очками занимает второе место в Столичном дивизионе, здесь же «Коламбус» идет седьмым (26).

В следующем матче «Айлендерс» на выезде сыграет с «Детройтом» 3 декабря, а «Коламбус» дома примет «Аризону» (4 декабря).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джэкетс» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ли, 2. Барзаль, 37.

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