Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Монреалем» «Флайерз» одержали четвертую победу подряд.

«Монреаль» на своем льду уступил «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник гостей Иван Проворов, забивший свой шестой гол в сезоне.

Проворов был признан первой звездой матча.

«Филадельфия» занимает третью строчку в Столичном дивизионе, у команды 35 очков.

«Монреаль» идет на шестом месте в Атлантическом дивизионе (28).

4 декабря «Филадельфия» дома примет «Торонто», а «Монреаль» 2 декабря сыграет на выезде с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Армиа, 1. Татар, 29, 44. — Линдблём, 28. Хейс, 29. Конечны, 42. Проворов, 61.