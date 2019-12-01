Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» «Блюзмены» одержали третью победу подряд.

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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

Победный гол в игре забил российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашев, забросивший свою четвертую шайбу в сезоне.

Евгений Малкин заработал одно очко, сделав результативную передачу.

«Сент-Луис» с 38 очками продолжает лидировать в Центральном дивизионе, «Питтсбург» - четвертый в Столичном (32).

В следующих матчах «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Чикаго» 3 декабря, а «Питтсбург» дома постарается взять реванш у «блюзменов» (5 декабря).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Фолк, 8. Уокер, 35. Барбашев, 43. МакИкерн, 48. Шварц, 58 (бол.). — Лафферти, 27. Летанг 54.