Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ Российский форвард «Вашингтона» продолжает вписывать свое имя в историю НХЛ.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2.

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.

Овечкин в 24-й раз в своей карьере в НХЛ забросил три шайбы в одном матче. По этому показателю россиянин поднялся на 10-е место за всю историю лиги (больше всего хет-триков оформил Уэйн Гретцки - 50). Стоит отметить, что результат Овечкина - лучший среди европейцев.

Добавим, в прошедшем матче капитан «Вашингтона» забросил свою 20-ю шайбу в сезоне. Таким образом, на протяжении всех 15 сезонов в НХЛ Овечкин забивает как минимум 20 голов за сезон.