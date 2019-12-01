Александр Овечкин: Всегда приятно забивать, и не важно как

Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Должен признаться, что в моменте с первым голом мне повезло, - цитирует Овечкина The Washington Post. - Собирался бросить с неудобной руки, но потом решил объехать ворота. Шайба после моего броска попала в голкипера, а от него в ворота. Две шайбы в пустые ворота? Всегда приятно забивать голы, и не важно, как это удается сделать».
Напомним, хет-трик в ворота «Детройта» стал 24-м для Овечкина в его карьере в НХЛ.
По этому показателю он вышел на 10-е место в НХЛ в истории лиги и на первое - среди европейцев.
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев Двести долларов за билет простые болельщики не заплатят. Почему я против матча «Вашингтона» в Москве Вице-президент НХЛ Билл Дэйли обнадежил: в ближайших сезонах «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть в Москве матч регулярного чемпионата НХЛ. Эта идея плоха, и вот почему. 27.11.2019 08:30 Хоккей Иванов Сергей А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий Амир «Профессор» Хуслютдинов: Детям надо брать пример с панфиловцев, а не с Дзюбы Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» по прозвищу Профессор считает, что лидер «Зенита» Артем Дзюба сам виноват в обструкции трибун. 30.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд Обзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Почему за «Рейнджерс» Панарина хочется болеть, а за «Нью-Джерси» Гусева – нет «Миннесота» провела в Нью-Йорке и рядом с ним два матча за два дня – 2:3 в овертайме с «Рейнджерс» на Манхэттене и 3:2 с «Нью-Джерси» в Ньюарке. Эти две игры помогли мне понять, почему я всей душой переживаю за команду Артемия Панарина и совершенно спокойно воспринимаю поражения клуба Никиты Гусева. 27.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 30.11.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей