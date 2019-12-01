Александр Овечкин: Всегда приятно забивать, и не важно как - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 декабря 2019 08:44ХоккейНечаев Юрий

Александр Овечкин: Всегда приятно забивать, и не важно как

Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в игре против «Детройта» (5:2).

Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Должен признаться, что в моменте с первым голом мне повезло, - цитирует Овечкина The Washington Post. - Собирался бросить с неудобной руки, но потом решил объехать ворота. Шайба после моего броска попала в голкипера, а от него в ворота. Две шайбы в пустые ворота? Всегда приятно забивать голы, и не важно, как это удается сделать».

Напомним, хет-трик в ворота «Детройта» стал 24-м для Овечкина в его карьере в НХЛ.

По этому показателю он вышел на 10-е место в НХЛ в истории лиги и на первое - среди европейцев.

Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Логинов: Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной Италия выиграла смешанную эстафету на Кубке мира в Эстерсунде, Россия – 4-я Тамара Воронина: На стрельбе не справилась с ветром и обстоятельствами
Двести долларов за билет простые болельщики не заплатят. Почему я против матча «Вашингтона» в Москве Вице-президент НХЛ Билл Дэйли обнадежил: в ближайших сезонах «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть в Москве матч регулярного чемпионата НХЛ. Эта идея плоха, и вот почему. 27.11.2019 08:30 Хоккей Иванов Сергей
А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Амир «Профессор» Хуслютдинов: Детям надо брать пример с панфиловцев, а не с Дзюбы Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» по прозвищу Профессор считает, что лидер «Зенита» Артем Дзюба сам виноват в обструкции трибун. 30.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд Обзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Почему за «Рейнджерс» Панарина хочется болеть, а за «Нью-Джерси» Гусева – нет «Миннесота» провела в Нью-Йорке и рядом с ним два матча за два дня – 2:3 в овертайме с «Рейнджерс» на Манхэттене и 3:2 с «Нью-Джерси» в Ньюарке. Эти две игры помогли мне понять, почему я всей душой переживаю за команду Артемия Панарина и совершенно спокойно воспринимаю поражения клуба Никиты Гусева. 27.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 30.11.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
09:02 Хоккей «Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег», Прохоркин забросил победную шайбу
08:44 Хоккей Александр Овечкин: Всегда приятно забивать, и не важно как
08:29 Хоккей Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Монреалем»
08:28 Футбол Йоахим Лев: Это группа смерти
08:09 Хоккей Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
07:49 Футбол Вячеслав Колосков: Второе место нам гарантировано
07:26 Хоккей Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург»
06:49 Хоккей Варламов отстоял на ноль и принес «Айлендерс» победу над «Коламбусом»
06:33 Хоккей «Тампа» на своем льду проиграла «Каролине»
06:17 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин оформил хет-трик
02:13 Футбол Саутгейт доволен, Далич боится
01:47 Футбол «Торино» обыграл в гостях «Дженоа», а «Лечче» – «Фиорентину»
01:27 Футбол Главный тренер сборной Финляндии: Дзюба – настоящее оружие
01:16 Футбол «Валенсия» обыграла «Вильярреал» в примере
01:11 Футбол УЕФА выбрал время начало матчей сборной России на Евро-2020
00:45 Хоккей «Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», у Георгиева первый «сухой» матч в НХЛ
00:30 Футбол ЦСКА интересен 17-летний полузащитник из «Хельсинборга»
00:16 Футбол Денис Попов: Все расклады – ерунда, но сборная России – не фантики
00:05 Футбол Россия сыграет с Польшей перед Евро-2020
23:51 Футбол Оге Харейде: В Копенгагене будет фантастическая атмосфера
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array