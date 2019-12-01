Александр Овечкин: Всегда приятно забивать, и не важно как Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик в игре против «Детройта» (5:2).

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Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Должен признаться, что в моменте с первым голом мне повезло, - цитирует Овечкина The Washington Post. - Собирался бросить с неудобной руки, но потом решил объехать ворота. Шайба после моего броска попала в голкипера, а от него в ворота. Две шайбы в пустые ворота? Всегда приятно забивать голы, и не важно, как это удается сделать».

Напомним, хет-трик в ворота «Детройта» стал 24-м для Овечкина в его карьере в НХЛ.

По этому показателю он вышел на 10-е место в НХЛ в истории лиги и на первое - среди европейцев.