КХЛ дисквалифицировала Паре, Свитова и Петрова КХЛ рассмотрела эпизоды игр, состоявшихся в пятницу.

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам матча между «Локомотивом» и минским «Динамо» (6:3) дисквалифицировал нападающего железнодорожников Александра Свитова на один матч за драку с Олегом Евенко.

Также за удар клюшкой дисквалифицирован на два матча нападающий минчан Франсис Паре.

Защитник ХК «Сочи» Алексей Петров пропустит один матч за колющий удар клюшкой в игре против казанского «Ак Барса» (1:0).