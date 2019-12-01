«Ак Барс» разгромил московское «Динамо»

В игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» выиграл у «Динамо» со счетом 5:2 (4:1, 1:1, 0:0). На 12-й минуте команда Дмитрия Квартальнова уже вела 3:0.
У казанцев дублем отметился Михаил Глухов (10-я и 12-я минуты). Также по одной шайбе себе в активе добавили Виктор Тихонов (8-я), Артем Галимов (16-я) и Станислав Галиев (39-я). У динамовцев отличились Илья Круглов (13-я) и Максим Афиногенов (22-я).
Из девяти последних матчей «Ак Барс» выиграл восемь и остается лучшей командой Восточной конференции и всего регулярного чемпионата, имея 53 очка после 33 игр. «Динамо», набрав 43 очка в 34 играх, занимает третье место на Западе.
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