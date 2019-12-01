«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений победой над «Сочи» «Сочи» проиграл четыре из пяти последних встреч.

В Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 4:1 победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

К середине первого периода команда Вячеслава Буцаева уже выигрывала 3:0. На 6-й минуте отличился Ильдар Шиксатдаров, на 8-й – Якоб Берглунд, а на 12-й – Степан Захарчук (в большинстве). В концовке матча Берглунд оформил дубль, реализовав лишнего на 59-й минуте. Единственная шайба сочинцев на счету Шона Коллинза (14-я минута).

«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений. «Сочи» проиграл четыре из пяти последних встреч.

Нижнекамцы идут девятыми в Восточной конференции (36 очков в 35 матчах). «Сочи» занимают девятую позицию на Западе (30 очков в 34 играх).

3 декабря «Сочи» на своей площадке сыграет с минским «Динамо». 5 декабря «Нефтехимик» примет дома «Трактор».