«Сибирь» обыграла в гостях «Северсталь» У команды из Новосибирска вторая победа кряду в КХЛ после восьми поражений.

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Матч «Северсталь» – «Сибирь» завершился со счетом 4:6 (1:4, 0:1, 2:2).

У хозяев отличились Егор Морозов (6-я минута в большинстве), Игорь Гераскин (42-я), а Вадим Кудако оформил дубль (27-я в большинстве и 57-я в игре шесть на четыре).

У сибиряков шайбы забрасывали Илья Морозов (4-я), Егор Миловзоров (10-я в большинстве), Микаэль Руохомаа (11-я в большинстве), Андрей Ермаков (19-я), Юкка Пельтола (54-я) и Евгений Чесалин (на 60-й в пустые ворота).

«Сибирь» одержала уже вторую победу после серии из восьми поражений. У «Северстали» четыре поражения в пяти последних матчах.

«Северсталь» в Западной конференции занимает предпоследнее 11-е место (27 очков в 34 матчах). «Сибирь» на Востоке идет на седьмой позиции, собрав 37 очков в 32 играх.

4 декабря «Северсталь» сыграет в Риге с «Динамо». В тот же день «Сибирь» примет «Авангард».