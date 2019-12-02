Макдэвид признан лучшим игроком НХЛ в ноябре - Советский спорт
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02 декабря 2019 06:41ХоккейНечаев Юрий

Макдэвид признан лучшим игроком НХЛ в ноябре

НХЛ объявила имена лучших хоккеистов по итогам месяца.

Первой звездой ноября стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

В 14 играх за клуб канадец заработал 26 (13+13) очков.

Второй звездой признан форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

У него в активе 25 (10+15) очков в 14 играх.

Замкнул тройку нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

31-летний американец набрал 24 (11+13) очков в 15 матчах.

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