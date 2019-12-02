Макдэвид признан лучшим игроком НХЛ в ноябре

Первой звездой ноября стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
В 14 играх за клуб канадец заработал 26 (13+13) очков.
Второй звездой признан форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
У него в активе 25 (10+15) очков в 14 играх.
Замкнул тройку нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.
31-летний американец набрал 24 (11+13) очков в 15 матчах.
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