«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер», Драйзайтль оформил дубль В последних четырех играх «Кэнакс» потерпели три поражения.

Загрузка...

«Ванкувер» на своей площадке уступил «Эдмонтону» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

В составе победителей дублем отметился Леон Драйзайтль, еще одна шайба на счету Джоша Арчибальда. Коннор Макдэвид и Алекс Чиассон сделали по две голевые передачи.

У «Ванкувера» голы забили Брок Безер и Джош Ливо.

В таблице Тихоокеанского дивизиона «Эдмонтон» лидирует, команда набрала 37 очков после 29 игр.

«Кэнакс» расположились на четвертой строчке, набрав 30 очков в 28 играх.

Свои следующие матчи команды проведут на своих площадках против «Оттавы». «Ванкувер» - 4 декабря, «Эдмонтон» - на день позже.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Бэсер, 16. Лейво, 33. — Арчибальд, 10. Драйзатль, 34, 41.