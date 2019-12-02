«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер», Драйзайтль оформил дубль

«Ванкувер» на своей площадке уступил «Эдмонтону» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
В составе победителей дублем отметился Леон Драйзайтль, еще одна шайба на счету Джоша Арчибальда. Коннор Макдэвид и Алекс Чиассон сделали по две голевые передачи.
У «Ванкувера» голы забили Брок Безер и Джош Ливо.
В таблице Тихоокеанского дивизиона «Эдмонтон» лидирует, команда набрала 37 очков после 29 игр.
«Кэнакс» расположились на четвертой строчке, набрав 30 очков в 28 играх.
Свои следующие матчи команды проведут на своих площадках против «Оттавы». «Ванкувер» - 4 декабря, «Эдмонтон» - на день позже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер Кэнакс» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Бэсер, 16. Лейво, 33. — Арчибальд, 10. Драйзатль, 34, 41.