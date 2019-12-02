Панарин признан лучшим российским хоккеистом НХЛ в ноябре

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назван лучшим игроком среди россиян по итогам ноября.
В 15 играх месяца хоккеист набрал 23 (7+16) очка. По этому показателю Панарин занял четвертое место во всей лиге.
На втором месте в опросе оказался форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В 14 матчах нападающий заработал 21 (5+16) очко. В матче против «Ванкувера» 27 ноября (8:6) Малкин набрал пять (2+3) очков.
Замкнул тройку Никита Кучеров из «Тампы». В матче с «Вашингтоном» (3:4 ОТ) нападающий оформил ассистентский хет-трик.
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