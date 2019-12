Пастрняк забил 25 голов быстрее всех за 23 года

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1).

Для 23-летнего чеха этот гол стал 25-м в 27 матчах сезона. Таким образом, Пастрняк добрался до этой отметки быстрее всех за последние 23 года. В сезоне-1996/1997 другой чешский нападающий – Яромир Ягр – забросил 25-ю шайбу в 26-м матче регулярного чемпионата.

David Pastrnak of the @NHLBruins is the eighth different player in the last 30 years to reach the 25-goal mark in 27 or fewer games. #NHLStats pic.twitter.com/MWn0fGksgQ