Пастрняк забил 25 голов быстрее всех за 23 года

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1).
Для 23-летнего чеха этот гол стал 25-м в 27 матчах сезона. Таким образом, Пастрняк добрался до этой отметки быстрее всех за последние 23 года. В сезоне-1996/1997 другой чешский нападающий – Яромир Ягр – забросил 25-ю шайбу в 26-м матче регулярного чемпионата.
Пастрняк продолжает лидировать в списке лучших снайперов, опережая Александра Овечкина из «Вашингтона» на пять голов.
Всего у нападающего «Бостона» 42 (25+17) очка в 27 матчах. Отметим, что самым результативным в НХЛ для него стал прошлый сезон, когда он набрал 81 (38+43) очка.
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