Капитан «Амура» Кондратьев остается в состоянии средней тяжести после нападения Клуб оказывает своему игроку всю необходимую поддержку.

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Капитан ХК «Амур» Максим Кондратьев остается в состоянии средней степени тяжести.

«Кондратьев остается в больнице, его состояние здоровья не изменилось - оно оценивается как средней тяжести. Максим в сознании. Все необходимое лечение он получает», - приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря клуба Алексея Чечелева.

Напомним, в ночь на воскресенье на парковке у одного из городских кафе Кондратьев, защищая жену, получил удар в область головы. Хоккеист был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Предполагаемый преступник был задержан полицией.

Кондратьев является обладателем Кубка Гагарина-2011 в составе клуба «Салават Юлаев». За «Амур» хоккеист выступает с сезона-2016/17.