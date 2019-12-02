Койву набрал 700-е очко в 1000-м матче в НХЛ Финн сделал результативную передачу в матче с «Далласом».

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Форвард «Миннесоты» Микко Койву набрал 700-е очко в своем 1000-м матче за карьеру в НХЛ.

В воскресенье в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (3:2 Б) 36-летний финн отметился результативной передачей. После этого на его счету стало 700 (203+497) очков при показателе полезности «+70» и 572 минутах штрафа. Отметим, что в серии послематчевых буллитов именно попытка Койву стала решающей.

Койву был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта 2001 года под общим шестым номером. Он дебютировал в лиге в сезоне-2005/2006. Таким образом, нынешний сезон стал для него 15-м в составе «дикарей». На его счету 12 (2+10) очков в 27 матчах.