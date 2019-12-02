Микко Койву – о 700-м очке в 1000-м матче: Это одна обычная игра, хотя она и получилась особенной - Советский спорт
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02 декабря 2019 13:13ХоккейЛипкин Антон

Микко Койву – о 700-м очке в 1000-м матче: Это одна обычная игра, хотя она и получилась особенной

Финн принес «Миннесоте» победу над «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Микко Койву рассказал о впечатлениях после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2 Б), который стал для него 1000-м в лиге.

36-летний финн отметился в этой игре результативной передачей и набрал свое 700 (203+497) очко.

«В течение всего дня я старался сохранять спокойствие и максимально насладиться происходящим, – приводит слова Койву официальный сайт лиги. – Но при множестве событий это довольно сложно. Конечно, хочется себя проявить и победить. И хотя сконцентрироваться было сложно, это всего одна обычная игра, хотя она и получилась особенной».

Отметим, что именно буллит Койву принес «дикарям» победу в матче. На его счету 12 (2+10) очков в 27 играх сезона.

Койву был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта 2001 года под общим шестым номером. Он дебютировал в лиге в сезоне-2005/2006. Таким образом, нынешний сезон стал для него 15-м в клубе.

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