Евгений Кузнецов: Посмотришь статистику Овечкина и задумаешься – какая глыба

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал об общении с капитаном команды Александром Овечкиным.
«Знаете, когда ты каждый день видишься с Овечкиным, то особо не замечаешь, какой с тобой рядом человек, – приводит слова 27-летнего российского нападающего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – А иногда посмотришь статистику и задумаешься: какая глыба!
Он – простой человек. О таких говорят: рубаха-парень. Поэтому с Сашей очень просто находить общий язык».
Напомним, в субботу 34-летний Овечкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом» (5:2). Теперь на его счету 20 голов в 28 матчах сезона. Он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, отставая от Давида Пастрняка из «Бостона» на пять шайб.
Всего за карьеру в НХЛ у Овечкина 1242 (678+564) очка в 1112 матчах. Он идет 12-м в истории по голам и 38-м по очкам.
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