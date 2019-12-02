«Авангард» выиграл у «Амура» в Хабаровске

«Авангард» победил «Амур» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.
Счет в матче открыл швейцарец Свен Андригетто, во втором периоде канадец Роб Клинкхаммер удвоил преимущество «Авангарда». Чех Томаш Зогорна смог отыграть одну шайбу.
«Авангард» набрал 48 очков и остается вторым в Восточной конференции. «Амур» с 30 очками занимает предпоследнее место.
В следующих матчах 4 декабря «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью», а «Амур» примет «Витязь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) – «Авангард» (Омск) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Т. Зогорна, 48 – Андригетто, 2. Клинкхаммер, 39.
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