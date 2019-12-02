Юрий Козловский: Красоткин выручал «Адмирал», давал силы, но мы не смогли забить «Адмирал» всухую проиграл «Спартаку».

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Защитник «Адмирала» Юрий Козловский объяснил причины поражения от «Спартака» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Неплохо начали, но потом упустили инициативу, – приводит слова 25-летнего игрока обороны официальный сайт клуба. – Как-то поникли немного из-за второй пропущенной шайбы, не смогли завестись снова.

Старались, выручал нас (Антон) Красоткин, давал какие-то надежды и силы. Но мы не смогли забить нужный гол».

Голы в матче забили форвард Александр Хохлачев и защитник Дамир Мусин, отличившийся в начале второго периода.

«Адмирал» не забил во второй игре подряд и с 38 очками занимает шестое место на Востоке. В следующем матче 6 декабря команда сыграет дома с «Витязем».