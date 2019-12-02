Боб Хартли: Не многое позволили «Амуру» - Советский спорт
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02 декабря 2019 15:50ХоккейЛипкин Антон

Боб Хартли: Не многое позволили «Амуру»

«Авангард» победил «Амур» в Хабаровске.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Мы предприняли серьезные усилия в этом гостевом матче, – сказал канадец на пресс-конференции. – Забили важный гол в большинстве. Но их первое звено забросило ответную шайбу в третьем периоде, и мы знали, что до конца игры будем испытывать давление.

Но мы не многое им позволили: хорошо оборонялись, а в конце отлично сработала наша бригада меньшинства. Они приняли на себя много бросков и принимали верные решения. Это хорошая выездная победа для нас».

Напомним, счет в матче открыл швейцарец Свен Андригетто, во втором периоде канадец Роб Клинкхаммер удвоил преимущество «Авангарда», реализовав большинство. Чех Томаш Зогорна смог отыграть одну шайбу.

«Авангард» набрал 48 очков и остается вторым в Восточной конференции. В следующем матче 4 декабря «ястребы» сыграют с «Сибирью» в Новосибирске.

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