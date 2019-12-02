Александр Гулявцев: «Амур» наиграл ровно на один гол и не смог себя пересилить «Амур» в третий раз в сезоне проиграл «Авангарду».

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги матча с «Авангардом» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

«Мы проводим третий матч с «Авангардом» и уступаем всего в одну шайбу, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – Не скажу, что мы играли плохо: было хорошее движение. У наших игроков есть неуверенность, которая мешает забить больше одной шайбы. По этому матчу можно сказать, что мы наиграли ровно на одну шайбу и не смогли себя переселить. Претензий к команде нет: они пахали, работали, как и все предыдущие матчи».

Напомним, единственную шайбу «Амура» забросил чех Томаш Зогорна. Команда с 30 очками занимает предпоследнее место Восточной конференции.

Отметим, что «Авангард» уже в третий раз в сезоне обыграл «Амур» с разницей в одну шайбу. Предыдущие матчи завершились со счетом 3:2 и 1:0 в пользу «ястребов».

В следующем матче 4 декабря «Амур» примет «Витязь».