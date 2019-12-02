Алексей Емелин: В первом матче всегда тяжело, но ребята во всем мне помогали Защитник «Авангарда» сыграл впервые с 1 сентября.

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал матч с «Амуром» (2:1), который стал для него первым после травмы.

«Всегда тяжело начинать играть после травмы, набирать игровую форму, – приводит слова 33-летнего игрока официальный сайт «ястребов». – Матч был тяжелый, плюс мы играли в Хабаровске, большая разница во времени, но ребята сыграли хорошо, надежно и помогали во всем».

Отметим, что до этого в нынешнем сезоне Емелин сыграл только в одном матче – 1 сентября в стартовой игре чемпионата с ЦСКА (3:1).

Голы у «Авангарда» забили швейцарец Свен Андригетто и канадец Роб Клинкхаммер.

«Авангард» набрал 48 очков и остается вторым в Восточной конференции. В следующем матче 4 декабря «ястребы» сыграют с «Сибирью» в Новосибирске.