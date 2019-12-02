«Куньлунь» по буллитам обыграл «Витязь» Хоккеисты «Куньлуня» по буллитам переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча у пекинского клуба заброшенной шайбой отметился Эндрю Миллер (25-я минута), в составе подмосковной команды отличился Денис Орлович-Грудков (34).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Люк Локхарт (65).

После этой игры «Куньлунь» набрал 36 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Витязь» с 41 очком расположился на шестом месте на Западе.

В следующем туре «Куньлунь» дома встретится со «Спартаком», а «Витязь» в гостях сыграет против «Амура».