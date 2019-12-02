«Салават Юлаев» дома проиграл «Йокериту», потерпев четвертое поражение кряду Хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

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В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Семенов и Станислав Гареев. У финского клуба отличились Брайан О'Нилл, Хенрик Хаапала и Марко Анттила.

В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» в гостях встретится с «Барысом».