Цулыгин – об игре против «Йокерита»: Очень обидно проигрывать такие матчи Встреча прошла в Уфе.

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Йокерита» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

«Йокерит» с победой. Очень обидными получаются три последние игры – постоянно проигрываем на последних минутах. Сравниваем счет, догоняем по ходу, но в концовке постоянно принимаем какие-то неправильные решения, которые приводят к голу.

Очень обидно проигрывать такие матчи. Из этого надо делать выводы, не вешать нос и работать, выходить на следующую игру и побеждать», – заявил специалист, чьи слова приводит официальный сайт уфимского клуба.

В следующем матче «Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» в гостях встретится с «Барысом».