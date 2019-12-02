СКА одолел ЦСКА и возглавил таблицу Западной конференции Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Загрузка...

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Александр Барабанов, оформивший хет-трик, а также Антон Белов. У гостей это сделали Сергей Толчинский и Линден Вей.

Таким образом, команда Алексея Кудашова одержала 9-ю победу кряду и вышла на 1-е место в таблице «Запада», набрав 48 очков. Действующий обладатель Кубка Гагарина расположился строчкой ниже. В его активе 47 очков.

В следующем матче СКА примет «Ак Барс», а ЦСКА в тот же сыграет с московским ЦСКА. Обе игры пройдут 4 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Толчинский (Попов), 10:18 – 1:0; Барабанов (Плотников, Ожиганов), 16:34 – 1:1; Вей (Марченко, Капризов), 37:10 – 2:1; Белов (Хафизуллин, Кузьменко), 42:28 – 2:2; Барабанов (Лехтеря), 58:56 – 2:3; Барабанов (ПВ), 59:57 – 2:4