Кирилл Капризов: Мне тоже показалось, что Сорокина сдвинули, это нарушение… Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после поражения от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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– Кирилл, обидное поражение от СКА. Чего не хватило?

– Пропустили ненужные голы. Надо было сыграть правильно и забить свои моменты.

– На матче были генеральные менеджеры клубов НХЛ. Это как-то отвлекало?

– Давайте по игре говорить.

– Чувствуете, что ЦСКА выходит из спада, несмотря на сегодняшний проигрыш?

– Стараемся. Сразу не выйдешь – бум и снова одни победы.

– Второй гол СКА повлиял на ход игры?

– Неприятный гол, я видел, как Сорокина сдвинули – Илья был не в игре.

– Показалось, что было нарушение правил…

– Мне тоже так показалось. Можно было бы посмотреть. Но эти вопросы к арбитрам.

– Следующий матч против СКА на футбольном стадионе…

– Там классная атмосфера. Приятно даже на раскатку выходить – крутое шоу.

– Грецкий из минского «Динамо» обошел тебя в голосовании претендентов на Матч звезд КХЛ…

– Я его даже не знаю. Ничего не буду говорить. Надо брать достойных. У нас вот много ребят.

– Кого бы вы взяли из ЦСКА?

– Григу! (Григоренко – прим.ред.) Он в том году еще достоин был.