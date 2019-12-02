Алексей Кудашов: Девять побед СКА подряд – следствие того, что мы подтянули физику

– Равная игра, преимущество переходило от одних к другим. Неслучайно всё решилось в самом конце. Наши девять побед подряд – это следствие того, что мы подтянули физику, обрели уверенность, – приводит слова Кудашова «РИА Новости».
Добавим, что после этой победы команда Алексея Кудашова, набрав 48 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции.
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