Алексей Кудашов: Девять побед СКА подряд – следствие того, что мы подтянули физику Главный тренер СКА Алексей Кудашов – о победе над ЦСКА (4:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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– Равная игра, преимущество переходило от одних к другим. Неслучайно всё решилось в самом конце. Наши девять побед подряд – это следствие того, что мы подтянули физику, обрели уверенность, – приводит слова Кудашова «РИА Новости».

Добавим, что после этой победы команда Алексея Кудашова, набрав 48 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции.