«Рейнджерс» проиграли «Вегасу»

«Рейнджерс» потерпели поражение от «Вегаса» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой был признан форвард «золотых рыцарей» Алекс Так, оформивший дубль.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин во второй раз в сезоне отыграл два матча без набранных очков.
«Вегас» набрал 32 очка и поднялся на третье место в Тихоокеанском дивизионе. «Рейнджерс» с 29 очками остаются шестыми в Столичном дивизионе.
В следующих матчах 3 декабря «Вегас» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 5 декабря «Рейнджерс» – с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Вегас» – 1:4 (0:2, 1:2, 0:1)
Голы: Лемье, 36 – Так, 2, 4 (бол). Смит, 25. Пачиоретти, 27 (бол).
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