«Рейнджерс» проиграли «Вегасу» Панарин не набрал очков во втором матче подряд.

«Рейнджерс» потерпели поражение от «Вегаса» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «золотых рыцарей» Алекс Так, оформивший дубль.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин во второй раз в сезоне отыграл два матча без набранных очков.

«Вегас» набрал 32 очка и поднялся на третье место в Тихоокеанском дивизионе. «Рейнджерс» с 29 очками остаются шестыми в Столичном дивизионе.

В следующих матчах 3 декабря «Вегас» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 5 декабря «Рейнджерс» – с «Коламбусом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Вегас» – 1:4 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Лемье, 36 – Так, 2, 4 (бол). Смит, 25. Пачиоретти, 27 (бол).