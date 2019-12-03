«Детройт» проиграл «Айлендерс», потерпев десятое поражение в чемпионате подряд - Советский спорт
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03 декабря 2019 08:10Хоккей

«Детройт» проиграл «Айлендерс», потерпев десятое поражение в чемпионате подряд

Хоккеисты «Айлендерс» одержали победу над «Детройтом» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1

В составе команды из Нью-Йорка заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (9-я минута), Энтони Бовилье (14) и Джордан Эберле (37, 54), у «Ред Уингз» отличился Дилан Ларкин (31).

Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 31 броска и был признан первой звездой встречи.

В следующем матче «Детройт», потерпевший десятое поражение кряду, на своем льду встретится с «Питтсбургом», а «Айлендерс», одержавшие седьмую победу в десяти последних матчах сезона, на выезде сыграют против «Монреаля».

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