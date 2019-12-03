Андерс Ли: Наличие за спиной Варламова и Грайсса придает большую уверенность - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 декабря 2019 09:29Хоккей

Андерс Ли: Наличие за спиной Варламова и Грайсса придает большую уверенность

Нападающий «Айлендерс» - об игре российского голкипера команды Семена Варламова.

- Варламов играет очень сильно, а особенно сегодня. Наличие за спиной Варламова и Томаса Грайсса придает большую уверенность. Ты знаешь, что в случае ошибки тебя подстрахуют, - цитирует Ли пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче против «Детройта» (4:1), который состоялся в ночь с понедельника на вторник, Варламов отразил 30 бросков из 31.

У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Евгений Ловчев: Удаление Оздоева читалось. Почему этого не видел Семак? Обозреватель «Советского спорта» делится своими впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» и победы «Динамо» над «Локомотивом» в московском дерби. 02.12.2019 18:21 Футбол
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву» После матча «Локомотив» – «Динамо» своими впечатлениями от игры поделились Владимир Рыков и Константин Рауш. 01.12.2019 20:40 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Юрий Газинский: Нам не удалось взломать оборону «Тамбова», отсюда и все проблемы Вандерсон объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Тамбов» Александр Бубнов: Мы стали свидетелями типичного домашнего поражения ЦСКА этой осенью
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав
Юрий Семин: Можно назвать много компонентов, в которых соперник нас переиграл Главный тренер «Локомотива» после поражения в столичном дерби с «Динамо» согласился с мнением, что в этой встрече его подопечные не бились до финального свистка. 01.12.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Новости
09:47 Хоккей «Чикаго» отстранил Кроуфорда после обвинений в жестоком обращении с игроками
09:39 Хоккей Юхан Франзен: Бэбкок - ужасный человек, худший из всех, кого я когда-либо встречал
09:31 Баскетбол Рэймар Морган: Можем гордиться игрой в защите в матче с ЦСКА
09:29 Хоккей Андерс Ли: Наличие за спиной Варламова и Грайсса придает большую уверенность
09:26 Баскетбол Димитрис Прифтис – о матче с ЦСКА: Победа нужна была всем – от президента до тренеров и игроков
09:14 Футбол Сульшер покинет свой пост, если «Манчестер Юнайтед» потерпит поражение в двух ближайших турах АПЛ
09:04 Гандбол Амброс Мартин: В матче с Аргентиной столкнулись со сложностями, но смогли их преодолеть
08:53 Хоккей Шайба Прохоркина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Анахаймом»
08:43 Хоккей Шелдон Киф: Не думаю, что нам придется долго ждать возвращения Марнера
08:25 Хоккей Митчелл Марнер: Надеюсь, что скоро вернусь
08:10 Хоккей «Детройт» проиграл «Айлендерс», потерпев десятое поражение в чемпионате подряд
06:53 Хоккей «Баффало» разгромил «Нью-Джерси», у Гусева передача
06:44 Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Вегасу»
01:52 Бокс Руис – о реванше с Джошуа: В этот раз он будет вести себя намного осторожнее
01:35 Футбол Лионель Месси: Понимаю, близится конец моей карьеры, и это тяжело осознавать
01:15 Футбол Юрий Газинский: Нам не удалось взломать оборону «Тамбова», отсюда и все проблемы
00:54 Футбол Агент Роналду – журналистам: Криштиану – лучший в истории, и вы это знаете
00:34 Олимпиада Источник: Исполком WADA перенесен из Парижа в Лозанну
00:09 Футбол Вандерсон объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Тамбов»
23:48 Футбол «Золотой мяч»-2019. Ван Дейк – второй, Роналду – третий, Мбаппе – пятый
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Единственным обвиняемым в деле о крушении SSJ 100 в Шереметьево стал командир судна
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Нового начальника УМВД по Тюменской области представят на следующей неделе
Установлен тариф на проведение техосмотра в Карелии на 2020 год
Ростовчане попросили установить мусорные урны на улице Самшитовой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика