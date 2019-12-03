Андерс Ли: Наличие за спиной Варламова и Грайсса придает большую уверенность Нападающий «Айлендерс» - об игре российского голкипера команды Семена Варламова.

- Варламов играет очень сильно, а особенно сегодня. Наличие за спиной Варламова и Томаса Грайсса придает большую уверенность. Ты знаешь, что в случае ошибки тебя подстрахуют, - цитирует Ли пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче против «Детройта» (4:1), который состоялся в ночь с понедельника на вторник, Варламов отразил 30 бросков из 31.