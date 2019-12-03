Юхан Франзен: Бэбкок - ужасный человек, худший из всех, кого я когда-либо встречал Бывший нападающий «Детройта» Юхан Франзен назвал Майка Бэбкока худшим человеком, которого он когда-либо встречал в своей жизни.

- Как тренер Бэбкок очень дотошный и хорошо подготовленный, очень хорош в том, чтобы собрать команду. Но он ужасный человек, худший из всех, кого я когда-либо встречал. Он хулиган, который нападал на людей. Это мог быть уборщик на арене в Детройте или кто-нибудь еще, - приводит слова Франзена TSN со ссылкой на шведскую газету Expressen.

Напомним, что Франзен выступал за «Детройт» под руководством Бэбкока с 2005 по 2015 годы.