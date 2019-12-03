Демченко сменил «Трактор» на «Металлург» Голкипер дебютировал в «Тракторе» в октябре 2013 года.

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Голкипер «Трактора» Василий Демченко продолжит карьеру в «Металлурге», сообщает официальный сайт «Магнитки». Контракт 25-летнего вратаря с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Челябинский клуб благодарит своего воспитанника за усердный труд, самоотверженность на льду, а также доброту и отзывчивость в жизни. Также «Трактор» желает Василию покорения спортивных высот и достижения всех поставленных целей», – говорится в заявлении на официальном сайте «Трактора».

В нынешнем сезоне Демченко выиграл семь матчей из 22, отразил 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,79 гола за игру.

Воспитанник «Трактора» дебютировал в основной команде в октябре 2013 года, одержал 82 победы в 209 матчах (из них 14 – «на ноль»), отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,37 гола за игру.