Борис Видгоф – об уходе Демченко: Спортивная реальность вынуждает принимать сложные решения Голкипер «Трактора» перешел в «Металлург».

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал переход голкипера Василия Демченко в «Металлург».

«Это решение далось нам очень непросто, – приводит слова Видгофа официальный сайт клуба. – Василий – воспитанник «Трактора», провел за главную команду более 200 матчей, много раз выручал, становился лучшим игроком сезона по мнению болельщиков. Однако спортивная реальность вынуждает иногда принимать такие сложные решения».

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Демченко выиграл семь матчей из 22, отразил 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,79 гола за игру.

Воспитанник «Трактора» дебютировал в основной команде в октябре 2013 года и одержал 82 победы в 209 матчах КХЛ.