Максим Сушинский: Хартли сказал Бержевену, что никаких переговоров вести не будет Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что главный тренер омской команды отказался от переговоров с «Монреалем».

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- Бержевен ему (Хартли) звонил, но не встречался. Да, разговор касался возможной работы в «Монреале». Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет, - цитирует Сушинского ТАСС.

Ранее появилась информация, что «Монреаль» заинтересован в приглашении Хартли на пост главного тренера «Канадиенс».

Напомним, что «Монреаль» уступил в последних восьми матчах регулярного чемпионата. Всего на счету «Канадиенс» 28 очков в 27 встречах и 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.