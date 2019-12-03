Максим Сушинский: Хартли сказал Бержевену, что никаких переговоров вести не будет

- Бержевен ему (Хартли) звонил, но не встречался. Да, разговор касался возможной работы в «Монреале». Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет, - цитирует Сушинского ТАСС.
Ранее появилась информация, что «Монреаль» заинтересован в приглашении Хартли на пост главного тренера «Канадиенс».
Напомним, что «Монреаль» уступил в последних восьми матчах регулярного чемпионата. Всего на счету «Канадиенс» 28 очков в 27 встречах и 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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