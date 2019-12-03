Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала Турнир пройдет с 12 по 15 декабря.

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Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Сборная России:

вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);

защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все – «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М);

форварды: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все – СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Семенов («Авангард»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Напомним, сборная России сыграет на турнире с Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и Финляндией (15 декабря) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.