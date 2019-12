Патрик О’Салливан: Еще четыре года назад рассказал, как Салливан бил меня и других на скамейке

Бывший форвард «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона» Патрик О’Салливан стал еще одним игроком, обвинившим тренера Марка Кроуфорда в жестоком обращении.

«Еще четыре года назад в своей книге я рассказывал о его физических насилиях, когда он бил меня и других игроков на скамейке. Словесные оскорбления, в том числе гомофобные, звучали на постоянной основе. Поучаствовал бы в этом расследовании», – написал 34-летний американец в твиттере.

I talked about his physical abuse in my book 4 years ago kicking me and others on the bench. Verbal abuse included homophobic slurs on a regular basis. I look forward to participating in your investigation. https://t.co/Grl8brdTan