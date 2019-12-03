Патрик О’Салливан: Еще четыре года назад рассказал, как Салливан бил меня и других на скамейке «Чикаго» отстранил тренера Кроуфорда после обвинений в жестоком обращении с игроками.

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Бывший форвард «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона» Патрик О’Салливан стал еще одним игроком, обвинившим тренера Марка Кроуфорда в жестоком обращении.

«Еще четыре года назад в своей книге я рассказывал о его физических насилиях, когда он бил меня и других игроков на скамейке. Словесные оскорбления, в том числе гомофобные, звучали на постоянной основе. Поучаствовал бы в этом расследовании», – написал 34-летний американец в твиттере.

I talked about his physical abuse in my book 4 years ago kicking me and others on the bench. Verbal abuse included homophobic slurs on a regular basis. I look forward to participating in your investigation. https://t.co/Grl8brdTan — Patrick O'Sullivan (@realPOSULLIVAN) December 3, 2019

Напомним, «Чикаго» отстранил Кроуфорда от работы после обвинений бывшего игрока Шона Эйвери, который заявил, чтов в сезоне-2006/2007 Кроуфорд, возглавлявший тогда «Лос-Анджелес», ударил его ногой во время матча.

Кроуфорд работает в тренерском штабе «Чикаго» с июня. Ранее он возглавлял «Колорадо», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Даллас», а в конце прошлого сезона был исполняющим обязанности главного тренера «Оттавы».