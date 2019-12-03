«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» и прервал серию из четырех поражений

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор» завершился со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Нападающий челябинского клуба Лукаш Седлак открыл счет на восьмой минуте, но первый период закончился в пользу «Салавата». Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие на 12-й минуте, а Захар Арзамасцев реализовал большинство на 17-й.
На 28-й секунде второго периода «Трактор» тоже реализовал лишнего, сравняв счет стараниями Ника Бэйлена, но далее шайбы забрасывали только хозяева – Филипп Ларсен на 26-й минуте (в большинстве), Линус Умарк на 33-й и Владимир Жарков на 48-й.
Победа помогла «Салавату» прервать серию из четырех поражений.
Клуб из Уфы вышел на третью позицию в Восточной конференции (42 очка в 35 матчах), обойдя по количеству побед в основное время «Барыс». «Трактор» идет на Востоке на последнем 12-м месте (26 очков в 35 матчах).
5 декабря «Салават Юлаев» примет магнитогорский «Металлург». В тот же день «Трактор» в гостях встретится с «Нефтхимиком».
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